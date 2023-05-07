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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

تنطلق الأحد  فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الأساسية والتطبيقية لكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة تحت عنوان: «نحو الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا».

وأشارت الدكتورة مها غازي عميدة الكلية ورئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر الدولي الثاني للكلية يعقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الطلاب والتعليم، وسيشارك فيه باحثون  من مصر والهند وروسيا الاتحادية، وباكستان، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا، وأمريكا في مختلف التخصصات بأقسام العلوم وعدد من ممثلي جامعات: الأزهر، و القاهرة، وعين شمس، والمركز القومى للبحوث، و الإسكندرية - و المنصورة - و المنوفية.

 وأضافت  أن المؤتمر   يهدف إلى مناقشة أحدث التطورات والتطبيقات في جميع مجالات الابتكارات التكنولوجية والعلمية الحديثة في جميع أنحاء العالم بين كبار العلماء الأكاديميين والباحثين، وأن محاور المؤتمر تتضمن مناقشة الابتكار في العلوم والتكنولوجيا في عدة مجالات تتضمن: 

العلوم البيولوجية، والعلوم الفيزيائية، والعلوم الكيميائية
وتتناول علوم الأرض وعلوم البيئة، والرياضيات وعلوم الحاسوب، بجانب تناول الموضوعات المتعلقة بالجيولوجيا، وأن المشاركة متاحة لجميع الباحثين بالحضور المباشر و عبر الإنترنت من خلال عرض الفيديو الافتراضي، مؤكدة  أن المؤتمر  فرصة متميزة للجمع بين كبار العلماء الأكاديميين والباحثين والمهنيين الصناعيين والباحثين؛ لتبادل خبراتهم وأفكارهم الجديدة، ونتائج البحوث حول جميع جوانب العلوم الأساسية والتطبيقية في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه يقام على هامش المؤتمر ورش عمل وتدريبات متخصصة.

يذكر  أن أمانة المؤتمر تضم: الدكتورة سامية أبو فرحة، وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم، والدكتورة ولاء مصيلحي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس  المؤتمر، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن طاهر ، منسق المؤتمر.

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