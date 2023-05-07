ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين في مطروح

حصل "صدى البلد" على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح إسكندرية الساحلي والذي أسفر عن مصرع 2 وإصابة اثنين آخرين.



واستقبلت مستشفى العلمين جثتين هامدتين باسم علي عبد الله فرغلي ٥٤ سنة الجيزة، جمال عبد الحميد غازي ٥٥ سنة البحيرة.

كما استقبلت مصابين هما رمضان عبد الله فرغلي جمعة ٦٨ سنة القاهرة اشتباه م بعد الارتجاج اشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بقاع الجمجمة كدمة شديدة بالصدر نزيف من الانف. جرح قطعي بفروة الرأس وأحمد توفيق السيد ٤٦ سنة دقهلية اشتباه م بعد الارتجاج، نزيف من الأنف، اشتباه كسر بالحوض، اشتباه كسر بالكتف الأيمن، كدمات وسحجات بالجسم.

كانت غرفة عمليات طؤارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت اخطارا بتصادم سيارتين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام قرية سيدى عبد الرحمن وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين جثتين هامدتين بالاضافة الى 2 مصابين وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.