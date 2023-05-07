مياه الفيوم: متابعة محطات معالجة الصرف الصحي بمشاركة الإدارة العامة بالشركة القابضة

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم كلا من الدكتورة نسرين عبد الرحمن ، الدكتور تامر أحمد ، الدكتور هاني غريب بادارة جودة الصرف الصحى بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك لمتابعة أداء محطات معالجة الصرف الصحي ومراجعة إجراءات الجودة وأنظمة المعالجة بالمراحل المختلفة وتقييمها، حيث تم المرور على عدد من محطات معالجة الصرف الصحى وهى محطة معالجة العدوة - أبو ديهوم - كفر محفوظ - النزلة - الشواشنة وقوتة.

يأتي ذلك بحضور فريق العمل بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بقطاع المعامل بالشركة و مسئولى التشغيل بمحطات معالجة الصرف الصحي .

يأتى ذلك فى إطار خطة الشركة القابضة للتقييم المستمر لمحطات معالجة الصرف الصحي وتحسين أداء وجودة خدمة الصرف الصحي المقدمة للمواطنين وإتباع أنظمة الجودة الحديثة وذلك طبقاََ لنماذج المراجعة المعتمدة بالشركة القابضة.

أوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المتابعة المستمرة لأداء محطات معالجة الصرف الصحي يهدف إلى التأكيد على ضرورة العمل على رفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي و ذلك من خلال متابعة الإجراءات التصحيحية اللازمة داخل المحطات علاوة علي مراجعة إجراءات العمل داخل معامل الصرف الصحي بالمحطات والمعمل المركزى للصرف الصحي .

أضافت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل أن قطاع المعامل بالشركة يقوم بصفة مستمرة بمتابعة وضبط الجودة بجميع مراحل معالجة الصرف الصحي بمحطات المعالجة والقيام بكافة التجارب الخاصة بالتشغيل لضمان مطابقة السيب النهائى لمحطات المعالجة وتعيين جرعات الكلور المستخدمة.

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