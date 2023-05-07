رانيا يوسف ودرة في مهرجان ياسمين الحمامات في تونس بفساتين لافتة

افتتح مساء أمس السبت 6 مايو، الدورة الثانية من مهرجان ياسمين الحمامات السينمائي الدولي، في تونس، بمشاركة عدد كبير من النجوم في الإفتتاحية.

وشاركت الفنانة رانيا يوسف، والفنانة درة، في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان ياسمين الحمامات السينمائي الدولي.

وظهرت رانيا يوسف بفستان سواريه لامع خلال حفل الافتتاح، فيما ظهرت درة بفستان أبيض في الدورة الثانية من مهرجان ياسمين الحمامات السينمائي الدولي في تونس.

رانيا يوسف ودرة

وكان عرض للفنانة رانيا يوسف قبل انطلاق شهر رمضان مسلسل "عالم تاني" بطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرةصدقي، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، مصطفى حشيش،تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبد العزيز حشاد، وتدور قصة العمل حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.

بينما عرض للفنانة درة مسلسل “الاجهر” فى رمضان المنصرم والذى شارك فى بطولته كل من عمرو سعد واحمد صفوت وأحمد مجدى ومحمود قابيل.

رانيا يوسف