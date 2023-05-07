مفاجأة سارة في أسعار الذهب.. الجرام بـ 2610 جنيهات

تشهد أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الاستقرار على مستوى جميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21 حوالي 2640 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم، الأحد، بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية ما يلي:

عيار 24 بيع 2,960 شراء 2,983

عيار 22 بيع 2,713 شراء 2,734

عيار 21 بيع 2,590 شراء 2,610

عيار 18 بيع 2,220 شراء 2,237

عيار 14 بيع 1,727 شراء 1,740

عيار 12 بيع 1,480 شراء 1,491

الاونصة بيع 92,056 شراء 92,767

الجنيه الذهب بيع 20,720 شراء 20,880

الكيلو بيع 2,960,000 شراء 2,982,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أهمية أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة للكثير من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج منهم والذين يسعون إلي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

وتعتبر أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم، خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، هناك حالة اضطراب شديدة تضرب أسعار الذهب، والتي تخطت حاجز 2000 دولار للأونصة، وذلك نتيجة انهيار البنوك الأمريكية، والتوقف المؤقت المحتمل في ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية.

ووفق التقارير العالمية، فقد انخفض الطلب باستثناء خارج البورصة بنسبة 13% في الربع الأول من نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 1% عن الربع الأول من عام 2022.

وأضافت البنوك المركزية خلال الثلاثة أشهر الأولي من هذا العام 228 طنًا إلى الاحتياطيات العالمية، وهو أعلى معدل للمشتريات في الربع الأول منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2000، على الرغم من معدل أبطأ مما كان عليه في الأرباع الأخيرة.