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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي الشرقية يشيعون جنازة شخصين لقيا مصرعهما في انهيار سقف منزل.. صور

صدى البلد

شيع المئات من أهالي قرية المنسترلي التابعة لمركز ابوكبير بمحافظة الشرقية جثامين شخصين لقيا مصرعهم متأثرين بإصابتهم اثر وقوع حادث انهيار سقف دور ثالث بالخشب والسدة لعقار مكون من ثلاثة طوابق بالقرية.

تم أداء صلاة الجنازة علي الجثامين بمسجد القرية وسط  حالة من الحزن الشديد علي وجوه المشييعين داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة.

ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحاله الصحيه لمصاب حادث انهيار سقف دور ثالث بالخشب والسدة لعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير حيث تم الدفع بـ 3 سيارات الإسعاف لتقديم الاسعافات الاوليه اللازمه ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفي وكذلك سيارتين من  الحماية المدنية لفرض كردون أمني لمنع وصول الأهالى لموقع الحادث، ولتسهيل عمليات رفع أنقاض السقف المنهار.

 

وأكدت الدكتوره اسماء عبد العظيم المتحدثه الرسميه لمحافظة الشرقية أنه بالفحص الاولي  للحالة الإنشائية للعقار تبين عدم ظهور أي تصدعات أو شروخ خارجية تعرض قاطنيه للخطر مشيرة إلى أن انهيار سقف الدور الثالث بالعقا أسفر عن وقوع حالتي وفاه لشخصين هما ف. أ .ص يبلغ من العمر 12 عاماً و م. م .م  يبلغ من العمر 85 عاماً و إصابة واحدة لشخص يدعى  أ. ص. م ويبلغ من العمر 43 عام  اصيب باشتباه بكسر في الفقرات وتم نقله لمستشفي ابو كبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 4 أشخاص في حريق بأحد مصانع الشرقية

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحاله الصحية للمصاب وتوفير كافة أوجه الرعايه الصحية والعلاجية له حتى تماثله للشفاء وعودته لمنزله بسلام  وسرعة إستخراج تصاريح الدفن للمتوفيين ، كما كلف المحافظ مديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة بمراجعة الحالة الإنشائية للعقار لمعرفة أسباب الحادث وذلك بعد إخلاء قاطنيه حفاظاً على سلامتهم.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن المحافظ كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفيين والمصاب طبقاً للقانون.

 وقالت المتحدثه الرسمية أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام  قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث انهيار سقف دور ثالث بالخشب والسدة لعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلي بمركز أبو كبير  نتج عنه حالة اصابه واحدة وحالتي وفاه وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

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