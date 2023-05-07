الشباب: أماكن جديدة ضمن الـمرحلة الأولي بــ «مُنتدى الحور الوطني الثاني للشباب»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، عن أماكن جديدة ضمن فعاليات المرحلة الأولي من مُنتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية ، تحت شعار "فيمَ يفكر الشباب...حوار من الشباب للشباب" ، بمراكز شباب الجمهورية ، وتستمر حتي ١٦ مايو الجاري ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة .

ويناقش الشباب المشاركون بالمنتدي ، علي مدي يومين بواقع ثلاث ساعات كل يوم ، ثلاثة محاور رئيسية :" أولًا - المحور الاجتماعي ( التعليم ،الصحة والزيادة السكانية ،الوعي والإعلام والثقافة ،الأسرة والطفل ، ذوي الهمم والقدرات الخاصة ) ، ثانيًا - المحور السياسي (تعزيز المشاركة السياسية ، المحليات ) ، ثالثًا - المحور الاقتصادي (الاقتصاد، التشغيل والتأهيل لسوق العمل ،مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة)

ويشارك في المُنتدي ، أعضاء مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية ، ممثلي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من " نموذج محاكاة مجلس النواب ؛ نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، الكيانات الشبابية ؛ لجان الشباب بالأندية ؛ ذوى الهمم و القدرات الخاصة ؛ أبناء القبائل المصرية والحدودية ؛ اتحاد طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة ؛ الجمعيات الأهلية والاتحادات والنقابات ؛ المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة.

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