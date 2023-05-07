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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

هيئة الكتاب تصدر «شعريات مقارنة» لـ محمود عبد الغفار

صدى البلد

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب «شعريات مقارنة.. السرد والموروث والوطن» للدكتور محمود عبد الغفار.

يتناول الكتاب مقارنة بين الشعر الحديث في مصر وكوريا الجنوبية، وكوريا الجنوبية، لتكمل بعض جوانب صورة ثقافتين عريقتين بحثاً عن تقارب أعمق في زمن تتزايد فيه حدة التنافس والتشاحن رغم منجزات التكنولوجيا غير المسبوقة التي تدمج البشر في وحدة واحدة تكاد لا ترى أية فواصل مكانية أو زمانية أو عرقية أو عقائدية.

ويعود اختيار المقارنة بين شاعر كوري كبير هو (كو أون) وشاعر مصري عظيم هو أمل دنقل إلى عدد من التشابهات المدهشة سواء على مستوى الموضوعات الشعرية أو طريقة تناولها وتشكيلها في القصائد وكذلك إلى خصوصية التعامل مع التراث الثقافي لكل منهما بوعي وعمق شديدين. 

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وامتدت سلسلة التشابهات بين الشاعرين إلى حد تفاصيل الحياة الشخصية لكل منهما وطبيعة تصوره عن الشعر وقيمته ودوره في الحياة بشكل خاص.

واعتمد محمود عبد الغفار في هذه المقاربة على ديوان أمل دنقل أقوال جديدة عن حرب البسوس في سياق أعماله الكاملة، وعلى عدد من نسخ سيرة «الزير سالم»، أما مع كو أون فقد اعتمدت على ديوانه الكبير أماكن خالدة الذي اشترك عبد الغفار في ترجمته مع الدكتور موسى كيم جونغ دو مدير معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة ميونغ جي بكوريا الجنوبية، الصادر عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة عام 2011م، هذا إلى جانب الاطلاع على نصوص متنوعة من أعمال الشاعر آخرها ما تم ترجمته العام الماضي وهو ديوانه قصائد الهيمالايا الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2017م، كما اعتمد المؤلف على الحليل الأدبي الذي يؤى أن القصيدة تشكيل فني يجسد موقفا من العالم.

 

للكتاب التراث الثقافي الهيئة المصرية العامة للكتا الهيئة المصرية العامة للكتاب الهيئة المصرية العامة الحياة الشخصية القصائد القومي للترجمة

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