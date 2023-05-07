فيلم يوم 13 لـ أحمد داود يكسر حاجز الـ20 مليون جنيه إيرادات

تصدر النجم أحمد داود بفيلمه “يوم 13”، سباق الإيرادات، ليأتي في صدارة شباك تذاكر الأفلام في دور العرض للأسبوع الثالث، ويجمع إجمالي إيرادات 20,193,935.

وحقق فيلم “يوم 13” للنجم أحمد داود ضعف إيرادات فيلم “هارلي” لليوم الثالث على التوالي.

فيلم “يوم 13”

وتدور أحداث فيلم “يوم 13” حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.