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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوى المدنية السودانية تحث «أبو الغيط» على التدخل لوقف القتال في الخرطوم

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

أكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الامين العام تلقي خطاباً من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري يعرضون فيه وجهة نظرهم حول الدور المنشود من الجامعة العربية لوقف الحرب الدائرة.

وأوضح المتحدث أن القوي المدنية طلبت من الأمين العام التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية، مع رفض التدخلات الخارجية التي تساهم في زيادة اشعال الحرب أو توسيع رقعتها ودعم الانتقال لعملية سياسية تفضي الي اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية، متوافق عليها، لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى انتخابات عامة والحصول على الدعم الإغاثي العربي لمواجهة الكارثة الإنسانية داخل وخارج الخرطوم.

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