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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة  لمدينة القاهرة الجديدة تفقد خلالها عدداً من مشروعات الطرق  الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز  مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز  والمشروعات.

واستهل مسئولو وزارة الإسكان، جولتهم بالمدينة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء ( محور طريق شرق مديرية الأمن)  بطول( 1.8كم )، والذي يتكون من ( 6 حارات ) في كل اتجاه، بالإضافة إلى حارة خدمة، حيث يربط المحور طريق يوسف السباعي بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور فى التيسير على المواطنين في الدخول والخروج للمدينة، ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل، حيث تم الانتهاء من الطبقة الأسفلتية الرابطة فى اتجاه واحد، وجارٍ تنفيذ أعمال الاتجاه الآخر.

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كما تم تفقد مشروع أعمال الطرق الجارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة ومنها (رفع كفاءة امتداد التسعين الشمالى من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى - تطوير محور 28 – محور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي بمحور محمد بن زايد والطريق الأوسطى ).

واختتم مسئولو وزارة الإسكان جولتهم الميدانية بالتجمع الثالث بالمرور على أعمال تطوير شارع جمال عبد الناصر الفاصل بين اربيلا والدبلوماسيين، ومتابعة المرور على الشوارع المحيطة بالجامعة الألمانية حيث يتم الآن توسعة الطريق وخلق أماكن انتظار سيارات لحل مشكلة الازدحام المروري المستمر بالمنطقة .

 

هيئة المجتمعات العمرانية تطوير المدن مدينة القاهرة الجديدة

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