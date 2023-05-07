انطلاق المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بعين شمس 24 مايو

ينظم قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام 2023، تحت رعاية ‏الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، برئاسة الدكتور أشرف الأبيض رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس، و الدكتور وليد عبد الغني سكرتير عام المؤتمر وذلك خلال الفترة من 24 - 26 مايو بفندق تريومف بالتجمع الخامس.

ويشهد المؤتمر هذا العام العديد من الفعاليات والمحاضرات المتنوعة التي تشمل جميع التخصصات الدقيقة لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كما يشهد المؤتمر حضور أكبر تجمُّع دولي لجرّاحي المخ والأعصاب من مختلف أنحاء العالم، حيث يضم أكثر من ثلاثين محاضر أجنبي من أكبر الجامعات العالمية، هذا بجانب المشاركة الفعّالة من أساتذة جراحة المخ والأعصاب من الجامعات المصرية المختلفة، وبالإضافة إلي جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس.

ويناقش المؤتمر كل ما هو جديد في جراحات المخ والأعصاب الدقيقة لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده، وبحث كيفية الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المستحدثة التي بدأ استخدمها مؤخراً علي نطاق واسع بهدف إضافة المزيد من التميز لهذا التخصص الهام.

‏ويشهد المؤتمر أيضاً تنظيم اكثر من ورشة عمل علي هامش فعالياته، حيث تبدأ الورش من يوم 21 مايو وحتي موعد بداية المؤتمر وذلك من أجل التدريب العملي لشباب الأطباء تحت إشراف أكبر الأساتذة المتخصصين سواء باستخدام الجثث المجهزة أو النماذج التدريبية المجسمة.

ولأول مرة هذا العام، يتم تخصيص جلسات بالمؤتمر لمناقشة دور المرأة في جراحة المخ والأعصاب وتقديم نماذج مشرفة وواعدة من الطبيبات التي تخصصن بهذا التخصص الصعب، وهناك جلسة أخري لمناقشة الدور الهام لهيئة لتمريض بجراحات المخ والأعصاب وذلك بالمشاركة والتنسيق مع أعضاء هيئة تدريس كلية التمريض بجامعة عين شمس ، وسيتم أيضاً تخصيص جلسة للإستماع إلي الأبحاث المقدمة من شباب الأطباء والتي نالت أعلي الدرجات من خلال تقييم اللجنة العلمية للمؤتمر.

كما سيشهد اليوم الختامي للمؤتمر تقديم الجوائز لأفضل الأبحاث المشاركة بفعاليات المؤتمر.