تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 17227 نقطة.. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 295 نقطة.

وكانت تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 17270 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3055 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 20625 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 7185 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4524 نقطة.