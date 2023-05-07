عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بدء مؤتمر كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة.. صور

مؤتمر الأزهر
مؤتمر الأزهر

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الأساسية والتطبيقية لكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة تحت عنوان: «نحو الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا»، بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة مها غازي، عميدة الكلية.

نحو الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا

وذلك بحضور عدد من ممثلي جامعات: الأزهر، والقاهرة، وعين شمس، والمركز القومي للبحوث، والإسكندرية، والمنصورة، والمنوفية، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وجامعة فارونج الحكومية بروسيا الاتحادية، وجامعة مهاريشي ماهندهوار بالهند، وجامعة قاضي عزام بباكستان، وهيئة الطاقة الذرية، وجامعة الزقازيق، والسلطان زين العابدين بماليزيا، وجامعة الطائف بالممكلة العربية السعودية، ومعهد بحوث البترول المصري، وجامعة الفيوتشر، ومركز أبحاث تيودور بلهارس.

يذكر أن المؤتمر تستمر فعالياته اليوم وغدًا بمشاركة باحثين من دول عربية وأوروبية، وعدد من ممثلي وزارات: الأوقاف، والطيران، والتجارة والصناعة، والسياحة، والبيئة، وهيئة الطاقة الذرية.

 

أهداف المؤتمر

وأشارت الدكتورة مها غازي عميدة الكلية ورئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر الدولي الثاني للكلية يعقد برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الطلاب والتعليم، وسيشارك فيه باحثون من مصر والهند وروسيا الاتحادية، وباكستان، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا، وأمريكا في مختلف التخصصات بأقسام العلوم وعدد من ممثلي جامعات: الأزهر، و القاهرة، وعين شمس، والمركز القومى للبحوث، و الإسكندرية - و المنصورة - و المنوفية-الجامعة الألمانية بالقاهرة-الجامعة الأمريكية بالقاهرة- الجامعة البريطانية بالقاهرة- جامعة فارونج الحكومية بروسيا الإتحادية -جامع مهاريشى ماهندهوار بالهند -جامعة قاضى عزام بباكستان - هيئة الطاقة الذرية-جامعة الزقازيق-السلطان زين العابدين بماليزيا-جامعة الطائف بالممكلة العربية السعودية-معهد بحوث البترول المصرى -جامعة الفيوتشر -مركز أبحاث تيودور بهارس.

 وأضافت  أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة أحدث التطورات والتطبيقات في جميع مجالات الابتكارات التكنولوجية والعلمية الحديثة في جميع أنحاء العالم بين كبار العلماء الأكاديميين والباحثين، وأن محاور المؤتمر تتضمن مناقشة الابتكار في العلوم والتكنولوجيا في عدة مجالات تتضمن: “العلوم البيولوجية، والعلوم الفيزيائية، والعلوم الكيميائية”.

وتتناول علوم الأرض وعلوم البيئة، والرياضيات وعلوم الحاسوب، بجانب تناول الموضوعات المتعلقة بالجيولوجيا، وأن المشاركة متاحة لجميع الباحثين بالحضور المباشر و عبر الإنترنت من خلال عرض الفيديو الافتراضي، مؤكدة  أن المؤتمر  فرصة متميزة للجمع بين كبار العلماء الأكاديميين والباحثين والمهنيين الصناعيين والباحثين؛ لتبادل خبراتهم وأفكارهم الجديدة، ونتائج البحوث حول جميع جوانب العلوم الأساسية والتطبيقية في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه يقام على هامش المؤتمر ورش عمل وتدريبات متخصصة.

يذكر  أن أمانة المؤتمر تضم: الدكتورة سامية أبو فرحة، وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم، والدكتورة ولاء مصيلحي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس  المؤتمر، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن طاهر ، منسق المؤتمر.

الأزهر جامعة الأزهر كلية العلوم بنات الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا الدكتور سلامة داود المنظمة العالمية لخريجي الازهر أهداف المؤتمر المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الأساسية والتطبيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

لمدة 7 ساعات.. فتح باب الحجز للوحدات المتبقية من سكن كل المصريين

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

موضوعات متعلقة

مرصد الأزهر: الحرب النفسية إحدى أهم استراتيجيات التنظيمات الإرهابية

أهم الأخبار.. انخفاض أسعار الدواجن وفرص عمل برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه

اليوم.. طلاب صفوف النقل بالثانوية الأزهرية يبدأون امتحانات نهاية العام

من بينها الوصاية.. الأزهر عقد 30 جلسة لبحث تعديلات قانون الأحوال الشخصية

علي جمعة: المجلس الحسبي معني بإدارة أموال القُصر حال وفاة الأب

علي جمعة يوجه الشكر لصناع عمل مسلسل تحت الوصاية.. فيديو

أدعية لتسهيل الحفظ والفهم.. مجرب وفعال للطلاب

انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة

ترشيحاتنا

رسميًا.. الموافقة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية

وداعا لمخالفات السرعة| جهاز يكشف رادارات الشارع ينتشر بأوروبا.. تعرف على فوائده

التدخلات الأجنبية عقدت الأزمة.. سامح شكري: نتطلع إلى طي صفحة سوريا الحزينة

بشرى لمصنعي الأعلاف.. تراجع غير مسبوق بسعر طن الذرة الصفراء

أستراليا ونيوزيلندا تطلقان 21 طلقة مدفعية احتفالا بتتويج تشارلز

بعد 3 سنوات.. القضاء العراقي يصدر حكمه على قاتل هاشم الهاشمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مؤثر.. أب على كرسي متحرك يراقص ابنته في حفلة مدرسية ببريطانيا

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

كيم كاردشيان مصر|ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بالجلبية والتاتو في العريش.. شاهد

اتهمته بالسرقة.. شاهد شبكة زوجة حسن شاكوش الالماظ

فيديو

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ