بدء مؤتمر كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة.. صور

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الأساسية والتطبيقية لكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة تحت عنوان: «نحو الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا»، بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة مها غازي، عميدة الكلية.

نحو الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا

وذلك بحضور عدد من ممثلي جامعات: الأزهر، والقاهرة، وعين شمس، والمركز القومي للبحوث، والإسكندرية، والمنصورة، والمنوفية، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وجامعة فارونج الحكومية بروسيا الاتحادية، وجامعة مهاريشي ماهندهوار بالهند، وجامعة قاضي عزام بباكستان، وهيئة الطاقة الذرية، وجامعة الزقازيق، والسلطان زين العابدين بماليزيا، وجامعة الطائف بالممكلة العربية السعودية، ومعهد بحوث البترول المصري، وجامعة الفيوتشر، ومركز أبحاث تيودور بلهارس.

يذكر أن المؤتمر تستمر فعالياته اليوم وغدًا بمشاركة باحثين من دول عربية وأوروبية، وعدد من ممثلي وزارات: الأوقاف، والطيران، والتجارة والصناعة، والسياحة، والبيئة، وهيئة الطاقة الذرية.

أهداف المؤتمر

وأشارت الدكتورة مها غازي عميدة الكلية ورئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر الدولي الثاني للكلية يعقد برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الطلاب والتعليم، وسيشارك فيه باحثون من مصر والهند وروسيا الاتحادية، وباكستان، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا، وأمريكا في مختلف التخصصات بأقسام العلوم وعدد من ممثلي جامعات: الأزهر، و القاهرة، وعين شمس، والمركز القومى للبحوث، و الإسكندرية - و المنصورة - و المنوفية-الجامعة الألمانية بالقاهرة-الجامعة الأمريكية بالقاهرة- الجامعة البريطانية بالقاهرة- جامعة فارونج الحكومية بروسيا الإتحادية -جامع مهاريشى ماهندهوار بالهند -جامعة قاضى عزام بباكستان - هيئة الطاقة الذرية-جامعة الزقازيق-السلطان زين العابدين بماليزيا-جامعة الطائف بالممكلة العربية السعودية-معهد بحوث البترول المصرى -جامعة الفيوتشر -مركز أبحاث تيودور بهارس.

وأضافت أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة أحدث التطورات والتطبيقات في جميع مجالات الابتكارات التكنولوجية والعلمية الحديثة في جميع أنحاء العالم بين كبار العلماء الأكاديميين والباحثين، وأن محاور المؤتمر تتضمن مناقشة الابتكار في العلوم والتكنولوجيا في عدة مجالات تتضمن: “العلوم البيولوجية، والعلوم الفيزيائية، والعلوم الكيميائية”.

وتتناول علوم الأرض وعلوم البيئة، والرياضيات وعلوم الحاسوب، بجانب تناول الموضوعات المتعلقة بالجيولوجيا، وأن المشاركة متاحة لجميع الباحثين بالحضور المباشر و عبر الإنترنت من خلال عرض الفيديو الافتراضي، مؤكدة أن المؤتمر فرصة متميزة للجمع بين كبار العلماء الأكاديميين والباحثين والمهنيين الصناعيين والباحثين؛ لتبادل خبراتهم وأفكارهم الجديدة، ونتائج البحوث حول جميع جوانب العلوم الأساسية والتطبيقية في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه يقام على هامش المؤتمر ورش عمل وتدريبات متخصصة.

يذكر أن أمانة المؤتمر تضم: الدكتورة سامية أبو فرحة، وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم، والدكتورة ولاء مصيلحي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس المؤتمر، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن طاهر ، منسق المؤتمر.