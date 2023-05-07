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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خلال مؤتمر كلية العلوم.. رئيس جامعة الأزهر السابق: بالعلم تحيا القلوب وترتقي الأمم

المحرصاوي
المحرصاوي

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر  أن بالعلم تحيا القلوب وترتقي  الأمم، ولهذا فقد مدح الله العلماء وجعلهم من أكثر الناس خشية له (إنما يخشى الله من عباده العلماء).

أهمية دعم الابتكار 

وأشار إلى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في دعمه للابتكار، وانفتاحه على الجامعات المحلية والدولية، وإثراء جلساته بالتناقش بين باحثين من مختلف دول العالم. 

وقدم المحرصاوي خلال كلمته اليوم، الشكر لكلية العلوم لمواكبة مؤتمرها  مستجدات العصر ومتطلباته، الذي يتماشى مع رؤية مصر وخطتها الاستراتيجية. 

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر كلية العلوم بنات، بمشاركة باحثين من دول عربية، وأوربية. 

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المؤتمر الدولي الثاني لكلية العلوم 

وانطلقت اليوم  الأحد  فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الأساسية والتطبيقية لكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة تحت عنوان: «نحو الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا»

وأشارت الدكتورة مها غازي عميدة الكلية ورئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر الدولي الثاني للكلية يعقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الطلاب والتعليم، وسيشارك فيه باحثون  من مصر والهند وروسيا الاتحادية، وباكستان، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا، وأمريكا في مختلف التخصصات بأقسام العلوم وعدد من ممثلي جامعات: الأزهر، و القاهرة، وعين شمس، والمركز القومى للبحوث، و الإسكندرية - و المنصورة - و المنوفية-الجامعة الألمانية بالقاهرة-الجامعة الأمريكية بالقاهرة- الجامعة البريطانية بالقاهرة- جامعة فارونج الحكومية بروسيا الإتحادية -جامع مهاريشى ماهندهوار بالهند -جامعة قاضى عزام بباكستان - هيئة الطاقة الذرية-جامعة الزقازيق-السلطان زين العابدين بماليزيا-جامعة الطائف بالممكلة العربية السعودية-معهد بحوث البترول المصرى -جامعة الفيوتشر -مركز أبحاث تيودور بهارس.

 وأضافت  أن المؤتمر   يهدف إلى مناقشة أحدث التطورات والتطبيقات في جميع مجالات الابتكارات التكنولوجية والعلمية الحديثة في جميع أنحاء العالم بين كبار العلماء الأكاديميين والباحثين، وأن محاور المؤتمر تتضمن مناقشة الابتكار في العلوم والتكنولوجيا في عدة مجالات تتضمن: 
العلوم البيولوجية، والعلوم الفيزيائية، والعلوم الكيميائية
وتتناول علوم الأرض وعلوم البيئة، والرياضيات وعلوم الحاسوب، بجانب تناول الموضوعات المتعلقة بالجيولوجيا، وأن المشاركة متاحة لجميع الباحثين بالحضور المباشر و عبر الإنترنت من خلال عرض الفيديو الافتراضي، مؤكدة  أن المؤتمر  فرصة متميزة للجمع بين كبار العلماء الأكاديميين والباحثين والمهنيين الصناعيين والباحثين؛ لتبادل خبراتهم وأفكارهم الجديدة، ونتائج البحوث حول جميع جوانب العلوم الأساسية والتطبيقية في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه يقام على هامش المؤتمر ورش عمل وتدريبات متخصصة.

يذكر  أن أمانة المؤتمر تضم: الدكتورة سامية أبو فرحة، وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم، والدكتورة ولاء مصيلحي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس  المؤتمر، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن طاهر ، منسق المؤتمر.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي المنظمة العالمية لخريجي الازهر كلية العلوم الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا

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