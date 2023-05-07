ضبط مستودع غاز يبيع أسطوانات الغاز المنزلي بأزيد من السعر الرسمي بالبحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية حملات تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط مستودع غاز يقوم ببيع اسطوانات الغاز المنزلي بأزيد من السعر الرسمي و 2400 لمبة مجهولة المصدر بمركز رشيد ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع الإلتزام بالقرارات التموينية المحددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.