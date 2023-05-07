شاهد.. أب مصري يرقص بجنون واحترافية في زفاف ابنته

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق طريقة مجنونة لاحتفال أب بابنته على خشبة المسرح خلال حفل زفافها.

نشرت البلوجر ندى العجمي مقطع فيديو يوثق حفل زفاف يبدو أنه زفافها، بينما ظهر والد العروس يرقص بجنون واحترافية على المسرح.

كان الأب يؤدي حركات راقصة احترافية أمام ابنته التي ارتدت نظارة شمسية وحاولت مجاراته في حركات الرقص لكنه تفوق عليها.

تركت رقصة الأب الحضور في ذهول وإعجاب من شدة فرح الأب وقدرته الفائقة على الرقص رغم سنه.

أثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق آلاف المشاهدات منذ نشره.

https://vm.tiktok.com/ZMYoruHck/