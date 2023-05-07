أبو الغيط: الأوضاع في السودان وصلت لمرحلة غير مسبوقة في تاريخها الحديث

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط، في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، أن الاجتماع يأتي في ظل وضع غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث، فقد صارت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 15 أبريل الماضي ساحة لمعارك دامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع

وأشار ابو الغيط، إلى أن تلك المعارك أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وتدفق عشرات الآلاف من النازحين ومثلهم من اللاجئين إلى دول الجوار، فراراً من جحيم هذه المعارك وبحثاً عن غذاء شح وارتفعت أثمانه، ودواء مفقود، ومستشفيات لم تزل تعمل بالرغم من شبح انهيار النظام الصحي برمته.



وأضاف أبوالغيط: لقد مر ثلاثة وعشرون يوماً من المعارك الدامية في العاصمة الخرطوم، وأربع سنوات قبلها منذ أبريل عام 2019 من التناحر السياسي الذي حال دون التوصل إلى آليات انتقالية مناسبة متفق عليها تسمح بتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والازدهار، على الرغم من تعدد المساعي المبذولة عربياً وأفريقياً ودولياً لتوفيق وجهات النظر.