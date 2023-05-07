أبو الغيط: أجرينا مناقشات مع المنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات للمدنيين بالسودان

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أننا أجرينا مناقشات مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في السودان، مؤكدا على ضرورة دعم عربي عاجل لمواجهة الكارثة الانسانية، والسودان الآن في مفترق طرق، ولابد من الدول العربية على مساندة الدولة والشعب .

وأضاف «أبو الغيط»، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن التطورات في السودان وسوريا وفلسطين، أنه المبادرة السعودية الأمريكية بإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لوقف إطلاق النار تستحق الدعم منا.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن لابد من التمسك بالفرصة وتغليب مصلحة الوطن والانخراط الجدي في المفاوضات، حتى لا يستفحل الصراع وتصل الى ساحة حرب لتقسيم السودان ووحدته الاقليمية كما شاهدنا في دول عربية في الوقت السابق التي أدت إلى عواقب وخيمة.