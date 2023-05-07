عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية: المناشدات والهدن لم تنجح في حقن الدماء ووقف المعارك بالسودان

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أنه أطلق مناشدة في 19 أبريل الماضي لوقف إطلاق النار في أيام العيد في السودان بما يسمح للسكان بالتقاط الأنفاس والتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة، وذلك في بيان إنساني خالص، إلا أنه للأسف لم تنجح المناشدات ولا الهدن السبع المتتالية حتى الآن في حقن الدماء ووقف المعارك.


واضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، أن تلك المناشدات سمحت  بصعوبة بالغة، في فتح ممرات إنسانية لنزوح عشرات الآلاف من السودانيين، وعمليات إجلاء للرعايا العرب والأجانب قامت بها مشكورة دول عربية عديدة بالتعاون مع السلطات السودانية المختصة.

وأوضح أن الجامعة العربية شاركت في اجتماعات مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمناقشة الأزمة السودانية يومي 20 أبريل و2 مايو، وهي منظمات ينتمي إليها السودان ومعنية كذلك بالمساهمة في معالجة أوضاعه، وأكدت الجامعة العربية في هذه الاجتماعات على الموقف العربي الذي عبر عنه بيان مجلس الجامعة وقرارها في هذا الخصوص.

وأشار أبو الغيط إلى أنه يجرى التنسيق مع هذه المنظمات بحيث تتناغم المبادرات المختلفة وتصب في مصلحة السودان ووحدته واستعادة الاستقرار فيه.

 

 

 

أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول السلطات السودانية جامعة الدول العربية مصلحة السودان وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

موسيماني يطلب صفقة مدوية من الأهلي.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم.. أمطار خفيفة على 6 محافظات وانخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ممثل الأمم المتحدة: سعيدة بالعودة لمصر لنبدأ رحلة شيقة للمنتدى الحضري العالمي

الوداد المغربي يصارع فريق مصري على ضم نجم الترجي التونسي السابق

خطة أمريكا لإنهاء زحمة المواصلات تنفذ.. رسوم دخول السيارات لمناطق الذروة يبدأ في 2024| القصة كاملة

بعد معاقبة ميسي| أغلى 3 سيارات يمتلكها نجم باريس سان جيرمان

أبوالغيط: جميع القوى السودانية دعت الجامعة العربية للتدخل لوقف القتال بصورة عاجلة

الأمن يكشف حقيقة إستغاثة سيدة عبر الفيس بوك : مهتزة نفسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أب مصري يرقص بجنون واحترافية في زفاف ابنته

الطلاب العائدون من السودان: وزيرة الهجرة تواصلت معنا على مدار 24 ساعة

زوج عمره 102 سنة يهدي زوجته بوكيه ورد

استاكوزا بـ 50 جنيه؟.. صورة تحير جمهور السوشيال ميديا

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ