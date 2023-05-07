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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الإمارات علي عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أنور قرقاش
أنور قرقاش

علق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، علي عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قائلا إنها خطوة إيجابية تعيد تفعيل الدور العربي في هذا الملف الحيوي.

وكتب قرقاش، في تغريدة على “تويتر”: “عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية تعيد تفعيل الدور العربي في هذا الملف الحيوي. التحديات التي تواجه المنطقة تحتاج إلى تعزيز التواصل والعمل المشترك بما يضمن مصالح الدول العربية وشعوبها”.

وأضاف: “الإمارات مؤمنة بضرورة بناء الجسور وتعظيم المشتركات بما يضمن الازدهار والاستقرار الاقليمي.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن عودة سوريا للجامعة العربية لا تعني نهاية الأزمة السورية، مضيفا أن قرار تطبيع العلاقات مع سوريا خاص بكل دولة.

وأكد أحمد أبو الغيط، أن الحكومة السورية ستتواجد بكافة اجتماعات الجامعة العربية. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضاف، أن هناك لجنة اتصال للحوار المباشر مع سوريا بعد عودتها للجامعة.

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