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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

حكاية محصول تستعد الدولة لزراعته.. يوفر أهم سلعة للبيت المصري

محصول الأرز
محصول الأرز

يستعد المزارعون لبدء موسم زراعة محصول الأرز عقب الانتهاء من جمع محصول القمح، وتهيئة الأرض، لزراعة الأرز، والذي يعد من المحاصيل الرئيسية.

زراعة الأرز

أصناف جديدة من الأرز

وتختلف أنواع الأرز إلى أكثر من نوع، فهناك أنواع جديدة تتفوق فى الإنتاجية و تحمل الظروف ومنه سخا سوبر 300 صنف عريض الحبة.

وتم تسجيل أنواع جديدة من الأرز السوبر مؤخراً بالقرار رقم (108) لسنة 2023، ويوصي بزراعتها في الموسم الحالي، وهي سخا سوبر 301 و302 و303 .

وتتفوق تلك الأنواع من الأرز في الإنتاج وتحمل للظروف البيئية، كونها من التراكيب النباتية ذات الطراز الحديث التي تتحمل نقص المياه، وخاصة الصنفين 302 و303، وهي أصناف مبكرة النضج، وتصل فترة نموها حوالي 115 يوما فقط من الزراعة إلى الحصاد، عند زراعتها في بداية شهر مايو.

كما لا تتعدى احتياجاتها المائية 4000 متر مكعب من المياه، وكذلك تتفوق في صفات جودة الحبوب، وتصافي التبييض، وصفات الطهي، بخلاف الصنف السابق سخا سوبر 300 الذى تم تسجيله في العام 2018 بالقرار رقم 1115.

ويعد أرز سخا سوبر 300 من الأصناف المُستنبطة الحديثة ذات المزايا المُتعددة، والتي ينصح بها الخبراء والمُتخصصين، ما يستدعي تسليط الضوء عليها، والتعرف على المكاسب التي يجنيها المُزارعين منها، على الصعيدين الاقتصادي وجودة المُنتج النهائي.

إليك مواعيد ومدة زراعة بذور الأرز - موضوع زراعة
زراعة الأرز

صفات ومميزات أرز سخا

يتميز أرز سخا سوبر 300 ببعض الصفات والمميزات عن باقي أنواع الأرز وهي كالتالي:

  1. هو صنف عريض الحبة
  2. من أصناف الأرز الجديدة التى تتفوق فى المحصول
  3. يتحمل الظروف البيئية المعاكسة
  4. من التراكيب النباتية ذات الطرز الحديثة والتى تتحمل نقص المياه بشكل كبير
  5. يمكن الرى كل 8 – 10 أيام
  6. يتحمل الري بالمياه المخلوطة.
  7. تجود زراعته في جميع الأراضي والملحية منها بشكل خاص.
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وتتفاوت فترة النمو ومدة بقائه فى الأرض حسب مواعيد الزراعة كالتالى:

  • يزيد طوله وفترة نموه إلى 137 يوم عند زراعته فى الأسبوع الأخير من أبريل.
  • بينما يقل طوله وفترة نموه إلى 128 عند زراعته فى منتصف مايو.
  • وتصل فترة نموه إلى 115 يوم عند زراعته أوائل يونيو.

ومن جانبه قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن موسم زراعة الأرز سيبدأ في منتصف مايو الجاري، موضحا أن الأرز السوبر من الأصناف المبشرة خلال الموسم الجديد خاصة الأصناف مثل سوبر 300 وغيرها.

طريقة زراعة الارز في المنزل طريقة زراعة الارز في المنزل - الطاسيلي
زراعة الأرز

جودة وقلة استهلاك للمياه

وأضاف فهيم، في بيان منذ قليل، أن أصناف السوبر تتميز بوفرة إنتاجية الفدان بجانب جودتها وقلة استهلاكها للمياه، حيث يوفر هذا الصنف ثلث المياه التي تستهلكها أصناف الأرز التقليدية، كما أنه يتحمل العطش لمدة تصل من 8 أيام إلى 12 يوما، بينما لا تستطيع الأصناف العادية الاستمرار في الحياة دون ماء.

وأكد أن الصنف سخا سوبر 300 يزيد طوله وفترة نموه إلى 137 يوما عند زراعته في الأسبوع الأخير من أبريل، بينما يقل طوله وفترة نموه إلى 128 عند زراعته في منتصف مايو، موضحا أنه تصل فترة نموه إلى 115 يوما عند زراعته أوائل يونيو.

وتابع مستشار وزير الزراعة: يتم زراعته كصنف متفوق محصوليًا في النصف الثاني من شهر مايو وحتى منتصف يونيو لتقليل فترة النمو، كما يمكن زراعته في المناطق التي تزرع برسيم رباية أو محاصيل الخضر أو مكان ذرة سيلاج مبكر للحصول على ربح محصولين فى موسم صيفي واحد.

وأكد الدكتور فهيم، أن صنف الأرز سوبر 300 يحتاج إلى 100 كجم يوريا أو 200 سلفات نشادر/ فدان، ويتحمل العطش لفترات طويلة حتى 12 يوما فهو أرز جاف.

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جدير بالذكر، أن الدكتور حمدي موافي ووكيل معهد البحوث الحقلية الأسبق ورئيس البرنامج القومي للأرز بمصر، قد فاز بالميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2022، عن صنف الأرز السوبر 300.

الأرز
الأرز

سعر الأرز اليوم الأحد

ويعد الأرز أحد أهم الأطباق التي لا تخلو أي مائدة في مصر منه.

يستعرض لكم موقع “صدى البلد”، سعر الأرز وفقًا لما هو مذكور على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لـ مجلس الوزراء.

  • يبلغ متوسط سعر الأرز للكيلو: 26.52 جنيه.
  • بينما يبلغ سعر الأرز الأدنى للكيلو: 23.5 جنيه.
  • فيما يبلغ سعر الأرز الأعلي للكيلو: 27.61 جنيه.
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