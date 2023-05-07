مفاجأة .. زيادة السولار لم تؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة

كشف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، تفاصيل انعكاس ارتفاع أسعار السولار على سوق الخضروات والفاكهة، موضحا أن الزيادة لم تسمّع في الخضروات والفاكهة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزيادة قروش وفي أسوأ الأحوال تصل إلى ربع جنيه، ومن يستغل الظروف يتم مواجهته بإجراءات رقابية.

وأكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن إنتاجية مصر مرتفعة من الخضر والفاكهة، موضحا أن هناك فائض يسمح بتصدير أكثر من 6 ملايين طن للخارج.

وأكد أن رأس الدولة وهو رئيس الجمهورية مهتم بالزراعة، وهناك توسع في المحاصيل الحقلية والزيتية إضافة إلى التوسع في مشروعات الصوب.

وأردف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن محصول البطيخ والكنتالوب جيد خلال العام الحالي، لافتا إلى أن الأسعار في العموم في المتناول ولا تشهد ارتفاعات.