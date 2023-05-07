أرسنال يفوز على نيوكاسل يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

نجح فريق أرسنال في الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل مارتين أوديجارد الهدف الأول لفريق أرسنال في الدقيقة 14، ثم أضاف شار الهدف الثاني في الدقيقة 71 بالخطأ في مرماه.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت - ياكوب كيفيور - جابرييل ماجالهايس - أوليكساندر زينشنكو

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتينيلي

خط الهجوم: جابرييل جيسوس

بينما جاء تشكيل نيوكاسل يوناتيد كالتالي:

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير - شار - بوتمان - بران

خط الوسط: جويلاينتون - جيماريش - ويلوك

خط الهجوم: ميرفي - ويلسون - إيزاك

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 81 نقطة، بينما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.