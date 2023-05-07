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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسوم استخراج شهادة الجيش 2023

شهادة الجيش
شهادة الجيش

يستعرض موقع صدي البلد الاخباري، خدمة كيفية استخراج شهادة الجيش، ورسوم استخراج شهادة جيش، لمؤديين الخدمة العسكرية أو الحاصلين علي الاعفاء بمختلف أسبابها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد

 صورة البطاقة الشخصية

 البطاقة الشخصية للأب

كشف عائلي نموذج واحد جند (يستخرج من منطقة التجنيد)

 بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند (تستخرج من مكتب التجنيد والتعبئة)

 بيان قيد عائلي للأب أو زوج الأم.

المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش


 وحددت ادارة السجلات العسكرية، المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش، وجائت كالتالي:-

 نموذج (53 تعبئة) لمن هم في فترة الاحتياط، لم يمض على تاريخ إصداره  7 أيام.

 بطاقة الرقم القومي وشرك ان تكون سارية

صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية

خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد

خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد الجيش

الدخول للموقع الرسمي لوزارة الدفاع

هيئة التنظيم والإدارة

إدارة التجنيد والتعبئة

يتم الضغط على تسجيل البيانات 

الاحتفاظ برقم الطلب المقدم

يتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة

يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الاستعلام عن شهادة الإعفاء 

باستخدام البيانات الأساسية (نوع الإعفاء - الرقم الثلاثي - الرقم القومي).

يتم تحديد مكان تسلم شهادة الإعفاء.

الشهادة التي يتم استخراجها هي شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية المصغرة (بحجم الكارنيه).

حال طلب شهادة إعفاء ورقية (إضافية) يتم استخراجها برسوم إضافية.

خطوات استخراج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيا

خطوات استخراج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيا الموقف من التجنيد


استخراج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيا للمجندين الذين انهوا خدماتهم، يتم ذلك من خلال عده خطوات وجاءت كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر هذا الرابط  https://gara.moi.gov.eg/
 الضغط على خدمات التجنيد

الضغط على استخراج بدل فاقد/ تالف شهادة إنهاء الخدمة العسكرية

إدخال البيانات المطلوبة ، مع ذكر العنوان الذي سيتم ارسال الشهادة عليه ، ثم الضغط على زر تأكيد الطلب.
سيقوم المختصين بإرسال مستخرج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيا على العنوان الذي تم تسجيع  خلال 72 ساعة فقط.
 

استخراج شهادة الجيش الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد خطوات استخراج شهاده خطوات تجديد شهادة الجيش

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