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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالبة سقط عليها جسم صلب في كفر الشيخ

جثة
جثة

لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ مصرعها، إثر سقوط جسم صلب على رأسها أثناء سيرها في الشارع، وجرى نقلها إلى مستشفى دسوق العام.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وفاة «د.ص» 13 سنة، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة النجاح الإعدادية بنات بدسوق، إثر سقوط جسم صلب من ارتفاع على الرأس.

وأدى ذلك وفقاً للمعلومات الأولية إلى جرح متهتك، وكسر مفتوح مفتت تظهر منه أنسجة المخ للطالبة المتوفاة، ووصلت الحالة إلى المستشفى جثة هامدة.

وأجرى الأطباء محاولة إنعاش قلبي رئوي للحالة دون أي استجابة، وجرى نقل الجثمان، لمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

اللواء خالد عبد السلام بدر بمحافظة كفر الشيخ جثة هامدة جهات التحقيق طالبة بالصف الثاني الاعدادى مدير أمن كفر الشيخ

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