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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

في أول ظهور له.. طليق زوجة حسن شاكوش: خدت حقوقها ولن أفصح عن أسباب الطلاق

طليق ريم طارق زوجة
طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش مع الأعلامية نهال طايل

انفرد برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة "صدى البلد2" تقديم الإعلامية نهال طايل بحلقة خاصة مع طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش السابقة، وإلى أبرز التصريحات:

طليق زوجة حسن شاكوش: أهلها أجبرونى أطلقها ومش هقدر اقول الأسباب
فجّر أحمد طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن كواليس الطلاق وحصولها على حقوقها الشرعية من عدمه.
 

طليق زوجة حسن شاكوش: عمري ما مديت إيدي عليها.. فيديو
وقال طليق ريم طارق: “أنا مكنتش بضربها ومضربتهاش علقة موت ولا حاجة، وعمري ما مديت ايدي عليها، وكل مشكلة بينا كنت بروح أشتكي لوالدها”.


شهود: زوجة حسن شاكوش أخذت حقوقها من طليقها السابق ورفعت عليه قضايا
قال هاشم محمد أحد الشهود على طلاق ريم طارق زوجة حسن شاكوش من أحمد زوجها السابق، إنها حصلت على كل حقوقها الشرعية كاملة ونقلتها على سيارة أمام أعين الجميع.
 

طليق ريم زوجة حسن شاكوش: خدت هدومى الشخصية وقت الطلاق ودخلتنى دوامة
وفجر طليق ريم طارق مفاجأة صادمة قائلا:" أثناء الطلاق حصلت على كل حقوقها الشخصية، وحتى ملابسى الشخصية نقلتها لفيلتها فى الشيخ زايد".

مفاجأة صادمة لسبب غريب.. طليق زوجة حسن شاكوش: سبينى أعيش حياتى
وطالب طليق ريم طارق، طليقته وأهلها بالتنازل على القضايا التى أقاموها ضده رغم حصولهم على كافة حقوقها قبل الطلاق.
 

طليق زوجة حسن شاكوش يفجر مفاجأة: خدت حقوقها ورفعت عليا قضايا
وأكد طليق ريم طارق، أن طليقته حصلت على كافة حقوقها المكتوبة فى قائمة المنقولات الزوجية، معقبا: "أهل ريم أخدوا كل حقوقهم قبل الطلاق رسميا".
 

طليق زوجة حسن شاكوش يرد على ادعاء مؤدي المهرجانات بأن زوجته كانت مخطوبة
وقال طليق ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، إن :"معايا قسيمة الزواج، وكمان معايا الشهود، وصور الفرح".
 

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش
وخلال الحوار، تحدث طليق ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن ما حدث أثناء الطلاق، قائلا:"لا يصح لها الزواج بسبب مرضها، والموضوع كبير اوي، وأثناء الطلاق حصلت على كل حقوقها الشخصية، وحتى ملابسي الشخصية نقلتها لفيلتها فى الشيخ زايد"، مشيرا إلى أن الزواج استمر بينهم عام كامل.
 

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