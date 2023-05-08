بطل من أجل زيكو : تم اختياري من بين 200 طفل

شهدت الليلة الثانية من ليالي مهرجان جمعية الفيلم بدورته التاسعة والأربعين، عرض فيلم " من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، و عقب انتهاؤه أقيمت ندوة أدارها الكاتب والناقد زين العابدين خيري شلبي بحضور بطل الفيلم الطفل يوسف صلاح، و تغيب عن الحضور السيناريست مصطفى حمدي، ومدير التصوير حسين عسر.

وبدأ زين النقاش بالإحتفاء بالفيلم حيث اعتبره من أجمل الأفلام التي عُرضت لهذا العام، وعلى قدر البساطة فلقد أوصل رسالة هامة وهي مهما كانت الظروف المحيطة بالإنسان فمن حقه أن يحلم، وتابع زين حديثه، بأنه علينا عدم الاستسلام حتى لو لم يدرك الشخص حلمه الحقيقي من البداية أو لم يتوصل الطريق الصحيح ليسير عليه، فوالدا زيكو في الفيلم لم يكتشفا موهبته في البداية، ولكن مع الوقت آمنوا بموهبته في الغناء حطوساعدوه ليحقق حلمه.

وسأل زين الطفل يوسف صلاح، عن كيفية اختياره لأداء دوره بالفيلم، حيث رد الأخير بأنه تم اختياره من ضمن ٢٠٠ طفل وتم تصفيتهم لاثنين قاما بعمل اوديشن ليفوز هو في النهاية بالدور، وعقب زين على الحديث بأن يوسف يبلغ من العمر تسع سنوات، وقد أنهى الصف الثالث الإبتدائي، ويملك موهبة حقيقية، وذكر الجمهور بأدائه الرائع في شخصية حلقوم ابن حزلقوم بمسلسل " الكبير اوي" العام الماضي.

وسأله زين عن كيفية تحضيره للفيلم، فابتسم الطفل يوسف وقال إنه يذاكر أولاً للدراسة ثم يذاكر بعدها للتمثيل، حيث تقوم والدته بمساعدته في الحفظ، وعن الرحلة والمواقف التي تخللت التصوير قال يوسف، إنه مر بوقت "لذيذ" على حد قوله، وأنه لم يقم بعد الساعات وهذا حينما سأله زين عن ساعات العمل، في النهاية قصر وقت لطيف وشعر بالسعادة لتواجده في العمل.

الجدير بالذكر أن فيلم من أجل زيكو، من بطولة كريم محمود عبد العزيز، و منة شلبي والطفل يوسف صلاح، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتى ميمي.