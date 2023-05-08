عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطل من أجل زيكو : تم اختياري من بين 200 طفل

صدى البلد

شهدت الليلة الثانية من ليالي مهرجان جمعية الفيلم بدورته التاسعة والأربعين، عرض فيلم " من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، و عقب انتهاؤه أقيمت ندوة أدارها الكاتب والناقد زين العابدين خيري شلبي بحضور بطل الفيلم الطفل يوسف صلاح، و تغيب عن الحضور السيناريست مصطفى حمدي، ومدير التصوير حسين عسر.
وبدأ زين النقاش بالإحتفاء بالفيلم حيث اعتبره من أجمل الأفلام التي عُرضت لهذا العام، وعلى قدر البساطة فلقد أوصل رسالة هامة وهي مهما كانت الظروف المحيطة بالإنسان فمن حقه أن يحلم، وتابع زين حديثه، بأنه علينا عدم الاستسلام حتى لو لم يدرك الشخص حلمه الحقيقي من البداية أو لم يتوصل الطريق الصحيح ليسير عليه،  فوالدا زيكو في الفيلم لم يكتشفا موهبته في البداية، ولكن مع الوقت آمنوا بموهبته في الغناء حطوساعدوه ليحقق حلمه.
 وسأل زين الطفل يوسف صلاح، عن كيفية اختياره لأداء دوره بالفيلم، حيث رد الأخير بأنه تم اختياره من ضمن ٢٠٠ طفل وتم تصفيتهم لاثنين قاما بعمل اوديشن ليفوز هو في النهاية بالدور، وعقب زين على الحديث بأن يوسف يبلغ من العمر تسع سنوات، وقد أنهى الصف الثالث الإبتدائي، ويملك موهبة حقيقية، وذكر الجمهور بأدائه الرائع في شخصية حلقوم ابن حزلقوم بمسلسل " الكبير اوي" العام الماضي. 
وسأله زين عن كيفية تحضيره للفيلم، فابتسم الطفل يوسف وقال إنه يذاكر أولاً للدراسة ثم يذاكر بعدها للتمثيل، حيث تقوم والدته بمساعدته في الحفظ، وعن الرحلة والمواقف التي تخللت التصوير قال يوسف، إنه مر بوقت "لذيذ" على حد قوله، وأنه لم يقم بعد الساعات وهذا حينما سأله زين عن ساعات العمل، في النهاية قصر وقت لطيف وشعر بالسعادة لتواجده في العمل.
الجدير بالذكر أن فيلم من أجل زيكو، من بطولة كريم محمود عبد العزيز، و منة شلبي والطفل يوسف صلاح، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتى ميمي.

الناقد زين العابدين يوسف صلاح مسلسل الكبير أوي مهرجان جمعية الفيلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش لاقيه| القصة الكاملة لاختفاء لاعب إنبي وحكاية آخر ظهور له

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

عاجل .. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لليد ويتأهل للسوبر جلوب

حتدفع حتدفع |رساله غاضبة من نجم الزمالك لـ كهربا

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

ترشيحاتنا

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

ضعيف .. ميدو يهاجم الزمالك بعد ضياع بطولة افريقيا أمام الأهلي

بعد شكوى بيع مخدرات والتحرش بالفتيات .. الامن يداهم شارع فاروق بالجيزة

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

يمنح الإجازة بعد 6 أشهر.. الأوقاف: افتتاح مركز “ نعينع” لتلاوة القرآن الكريم

معاهم فلوس كتير.. أبراج الحظ معاها في شهر مايو| أنت منهم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان بيحتفل بطلاقه.. برازيلي يسقط من ارتفاع 65 قدما.. ماذا حدث له؟

مشهد مؤثر يجمع بين كيت ميدلتون وطفلة خلال الاحتفال بتتويج الملك تشارلز

محدش لاقيه| القصة الكاملة لاختفاء لاعب إنبي وحكاية آخر ظهور له

الموسيقى والارتقاء بالمجتمع .. ندوة ثقافية بدار الكتب في طنطا

فيديو

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ