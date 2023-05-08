3 سبائك..التموين توضح آليات السماح للمصرين بالخارج باستراد الذهب

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن المقترح الذي تقدم به الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بالسماح للمغتربين بشراء سبائك ذهب دون جمارك، حدث بسبب وجود فجوة في الذهب الموجود في السوق المصري.



وأضاف "ناجي فرج" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الدولة تعمل على إيجاد آليه لزيادة المعروض من الذهب في السوق المصرية، لكي تستقر الأوضاع، ويصبح السوق أكثر استقرارا.

وأوضح أن المبادرة تعفي القادمين من الخارج من جمارك ما يقارب من 100 إلي 150 جراما بما يساوي 3 سبائك ذهبية، منوها بأن المبادرة تعمل على وفرة الذهب في السوق المحلية، مع حل الأزمة الدولارية.



