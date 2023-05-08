أوكرانيا تعلن إسقاط 35 طائرة روسية مسيرة.. تفاصيل

أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية، اليوم الاثنين، تدمير جميع الطائرات المسيرة إيرانية الصنع البالغ عددها 35 والتي أطلقتها روسيا خلال الليل على أهداف مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: "شنت روسيا16 هجومًا صاروخيًا الليلة الماضية، لا سيما على مدن خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا".

وأضافت: "تم خلال اليوم الماضي إطلاق 61 غارة جوية و 52 هجومًا من أنظمة إطلاق الصواريخ الثقيلة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان".

وتابعت: "لسوء الحظ، سقط قتلى وجرحى من المدنيين وتضررت المباني الشاهقة والمنازل الخاصة وغيرها من البنى التحتية المدنية".

وقال رئيس بلدية كييف كليتشكو إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في العاصمة وسط الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية.