محافظ كفر الشيخ ينعى طالبة سقطت عليها حجارة أثناء سيرها بالشارع

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطالبة دميانة صبحي، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة النجاح الإعدادية بنات بدسوق، والتي وافتها المنية، إثر تعرضها لسقوط قطعة حجارة من عقار، أثناء سيرها بالطريق العام بدسوق، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته مقدما العزاء لأسرتها سائلاً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.



وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وفاة دميانة صبحي 13 سنة، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة النجاح الإعدادية بنات بدسوق، إثر سقوط جسم صلب من ارتفاع على الرأس.

وأدى ذلك وفقاً للمعلومات الأولية إلى جرح متهتك، وكسر مفتوح مفتت تظهر منه أنسجة المخ للطالبة المتوفاة، ووصلت الحالة إلى المستشفى جثة هامدة.

وأجرى الأطباء محاولة إنعاش قلبي رئوي للحالة دون أي استجابة، وجرى نقل الجثمان، لمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف جهات التحقيق.