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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقلبات جوية كبيرة بالعراق .. ماذا يحدث

صدى البلد

توقع الراصد الجوي، علي جابر الزيادي، أن يشهد العراق تساقط أمطار عشوائية خلال الأسبوع الحالي يعقبها ارتفاع متصاعد بدرجات الحرارة في مدن البلاد كافة.

وقال الزيادي، بحسب وكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى أن الأجواء ستكون مقاربة طيلة هذا الأسبوع، مع فرصة لحدوث زخات مطر عشوائية فجر الثلاثاء المقبل، مجملها (قطرات عابرة) في أماكن متباعدة خاصة الأقسام الشمالية والشرقية".

وأضاف أن "درجات الحرارة ستكون حول المعدل بين انخفاض طفيف اليوم الاثنين ويومي الثلاثاء والأربعاء، وأجواء حارة نهاراً ولطيفة ليلاً والرياح شمالية غربية معتدلة إلى متغيرة الاتجاه بعض الفترات، في حين سيكون هناك ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع".

من جانبه، ذكر الراصد الجوي صادق العطية، أن "ارتفاعاً متصاعداً سيطرأ على درجات الحرارة في المدن كافة، وذروتها نهاية الأسبوع الحالي، تصحبها أجواء رطبة في مدن الجنوب مساء الاثنين وصباح الثلاثاء".

وأشار العطية، إلى أن "أجواء غائمة جزئياً ستشهدها مدن عدة، يومي الاثنين والثلاثاء، ترافقها أمطار خفيفة غير محددة في مكان يغلب عليها طابع الزخات، وتتركز في شمال وغرب البلاد، وأقل نسبة في الوسط والفرات الأوسط والجنوب".

وتوقع الراصد الجوي، أن تستمر التقلبات في الطقس يومي الأربعاء والخميس بتشكل السحب الركامية في بعض الأماكن مصحوبة بهطولات مطر متفرقة وتقلبات في اتجاه الرياح السطحية.

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