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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يدمر 35 طائرة مسيرة أطلقها الروس الليلة الماضية

صدى البلد

  أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين أن قواتها نجحت في إسقاط 35 طائرة بدون طيار أطلقها الجيش الروسي الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الهيئة القول "إنه في ليلة 8 مايو، هاجم العدو مرة أخرى أوكرانيا باستخدام طائرات بدون طيار هجومية حيث دمرت القوات جميع الطائرات البالغ عددهم 35 طائرة مسيرة".

وأضافت هيئة الأركان العامة أن روسيا شنت 16 هجوما صاروخيا في اليوم الماضي، لا سيما في مناطق خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وتضرر مبنى سكني ومنازل خاصة وبنية تحتية مدنية أخرى.

وحذرت هيئة الأركان العامة من أن "احتمال شن مزيد من الضربات الصاروخية والجوية الروسية عبر أوكرانيا لا يزال مرتفعا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 

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