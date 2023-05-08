خصم 64% اليوم على أسطورة موبايلات سامسونج S20

أطلقت شركة Samsung India هذا الصيف "Fab Grab Fest" في 1 مايو مع بعض العروض الحصرية ، والآن أصبح مهرجان التسوق على قدم وساق. لدى الشركة أجهزة تلفزيون وأجهزة معروضة ، وبالطبع العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والملحقات ، وهي الأشياء التي نهتم بها.

تتراوح الخصومات قليلاً مع حصول الأجهزة القديمة على صفقات أفضل. Samsung Galaxy S20 FE خصم 64٪ ، على سبيل المثال. وشيء يجب ملاحظته هو أنه مع العديد من هذه الصفقات ، يمكنك الحصول على كاش باك من البنك الذي تتعامل معه.

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مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S20 FE 5G

جاء هاتف سامسونج Galaxy S20 FE ، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتدعم تقنية HDR10 +.



ويدعم هاتف سامسونج Galaxy S20 FE مجموعة من المميزات الأخرى مثل أنه مقاوم للماء والغبار بفضل معيار IP68 وقارئ بصمات للأصابع أسفل الشاشة ومكبرات صوت ستيريو، ودعم منفذ شحن USB -C .

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S20 FE ، كاميرا خلفية ثلاثية، تأتي الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع دعم ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، وكاميرا أخرى بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، ذلك بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S20 FE بطارية كبيرة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات .