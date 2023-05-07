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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخصم كبير وشاحن وإيربودز هدية.. لو اشتريت أحدث موبايل سامسونج S23

بخصم كبير وشاحن وإيربودز
بخصم كبير وشاحن وإيربودز هدية..لو اشتريت أحدث موبايل سامسونج

حصل الهاتف الذكي Samsung Galaxy S23 على صفقة رائعة حصريًا في الصين.  يمكن للعملاء في الصين التي تعد أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم الاستفادة من خصم يصل إلى 115 دولارًا أمريكيًا عند شراء Galaxy S23 ، إلى جانب زوج مجاني من سماعات الرأس Galaxy Buds2 وغيرها من الهدايا المجانية.

تم إطلاق Samsung Galaxy S23 في البداية في الصين في فبراير بسعر 823 دولارًا أمريكيًا لمتغير 8 جيجا بايت + 256 جيجا بايت.  ومع ذلك ، يمكن للعملاء الآن شراء الجهاز بسعر مخفض  708 دولار أمريكي لنفس المتغير.

يقدم الجهاز حاليًا خصمًا قدره 800 يوان صيني عبر منصة التجارة الإلكترونية الصينية JD.com.  للاستفادة من هذا العرض ، يمكن للمستخدمين أولاً جمع كوبون خصم بقيمة 300 يوان صيني (ما يعادل 43 دولارًا) من حساب Jingdong الخاص بهم وإقرانها بكود خصم دفع بقيمة 500 يوان صيني (72 دولارًا أمريكيًا).

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بدمج الكوبونين ، يمكن للعملاء شراء متغير 8 جيجابايت + 256 جيجابايت مقابل 4899 يوان صيني فقط خلال هذا العرض المحدود.

علاوة على ذلك ، سيحصل المستخدمون الذين يشترون الهاتف خلال هذه الصفقة أيضًا على سماعة Samsung Galaxy Buds2 مجانية بقيمة 599 يوان صيني (ما يعادل 86 دولارًا) ، وشاحن بقوة 45 واط بقيمة 149 يوان صيني (ما يعادل 21 دولارًا) ، وسنة تأمين ضد تلف الشاشة بقيمة 167 يوان صيني.  (ما يعادل 24 دولارًا).

العرض متاح حصريًا للمشتريات عبر الإنترنت عبر JD.com ويقتصر على العملاء في الصين.  العملاء مؤهلون لشراء جهاز واحد فقط بالسعر المخفض .

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