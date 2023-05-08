طلاب صفوف النقل بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان النحو والتوحيد.. فيديو وصور

يواصل اليوم الاثنين طلاب صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية، أداء امتحانات نهاية العام الحالي والفصل الدراسي الثاني.

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي القسمين العلمي والأدبي الامتحان في مادتي النحو والتوحيد.



كما يؤدي طلاب الصف الثانوي الثانوي بالبعوث الإسلامية الامتحان في مادتي القرآن والمنطق.

ويؤدي طلاب المعاهد الأزهرية، في صفوف النقل الامتحانات اليوم، وسط استعدادات مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية، ودون رصد أي شكاوى أو حالات غش بين الطلاب.

ويضاف نصف ساعة من زمن الإجابة الأصلي للتلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويمتحن المبصرون شفهيا في القرآن ويمتحن المكفوفين شفهيا في المواد المقررة عليهم.

أما امتحان مادة المستوى الرفيع فهو خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن التلاميذ فيها قبل الامتحان التحريري ويتحدد بمعرفة كل منطقة.

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