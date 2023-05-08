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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجل وحيد سيف: والدى لم يأخذ حقه كنجم ولم يسأل عنه زملاؤه بمرضه

وحيد سيف
وحيد سيف

قال الفنان أشرف سيف إن والده الراحل الكوميديان وحيد سيف هو نجم غير عادي في مجال الكوميديا وكان يضحك الجميع وعلى خشبة المسرح كان يمتلك القلوب وزملاؤه كانوا لا يستطيعون إيقاف الضحكات في أثناء عرض المسرحية.

وأضاف سيف خلال استضافته في برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وشاهدت سعاد نصر "ميتة " من الضحك أمامه  على المسرح،  وعادل إمام سؤل مين اللى بيضحكك فقال وحيد سيف ، وأتذكر فى مرة كنت بشاهد مسرحية "شارع محمد على" مع الجمهور و لاقيت واحد بيقولي أرجوك سكته أمي عندها القلب وهتموت من كتر الضحك.

وتابع للأسف والدي لم يأخذ حقه، و هو صرف كل فلوسه على مرضه وزعلان مفيش حد سأل عليه من زملائه فى الوسط  الفنى .

وأوضح ، أنه شارك مع والده الراحل في عملين فقط، ومنهم فيلم "مطاردة فى الممنوع" مع آثار الحكيم، وفاروق الفيشاوي، وفيلم "اللص" وكان ضيف شرف، وهما دول العملين اللى اشتركت فيهم معاه فى السينما ، و فى المسرح قدمت مسرحيات بولتيكا ، و جوازه بخلع الدرس ومسرحية تليفزيونية وسهرة واحدة فى الهوا سوا .

وعن مسلسل أهلا بالسكان والنجاح الكبير الذي حققه و كنت فى المعهد و لاقيت استاذ مصطفى الكوابى و كان فى المعهد و بيشتغل فى الانتاج و شافنى و قال لى تقابل المخرج و تاخد دور صغير ، و روحت لاقيت دور ٣٠ حلقة ، و نشأت علاقة ابوية بينى و بين العظيم الفنان حسن عابدين خلال هذا المسلسل و كان انطلاقتى فى الدراما.

وتابع للأسف ٩٩ ٪؜ من المسرحيات الكوميدية التي قدمتها لم تصور ، و كنت بعمل فى الدراما و السينما ، أدوارا رومانسية، . وأشار الى أنه عمل مع الفنانة ماجدة و الفنان فؤاد المنهدس والمخرج عاطف سالم، و من الأعمال التى أعتز بها فيلم "يوميات امرأة عصرية "مع الفنانة سهير البابلي.

 

أشرف سيف وحيد سيف برنامج واحد من الناس دكتور عمرو الليثي الفنان وحيد سيف الفنان أشرف سيف

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