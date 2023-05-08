الفنان أشرف سيف يكشف سبب غيابه عن الفن في الفترة الماضية.. فيديو

كشف الفنان أشرف سيف نجل الفنان وحيد سيف سر غيابه عن الساحة الفنية لمدة تقارب 15 عاما، قائلاً " كان بيتعرض عليا أعمال فنية مستواها ضعيف جدا وبتكون أقل بكتير من الأعمال اللي أنا قمت بعملها قبل كده".

وأضاف "أشرف سيف" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن لديه قناعة تامة بأن الفن شئ عظيم جدا ولابد وأن يسمو بالقيم والأخلاق والمبادئ، موضحاً "الفن رسالة عظيمة تقوم بتحويل المشاهدين إلي أشخاص أفضل مما كانوا عليه بعد مشاهدة العمل الفني وليس العكس".

وتابع أشرف سيف، أنه لم يعتزل الفن نهائياً ولكنه قرر القيام بالأعمال الفنية الجيدة التي ترضي ضميره الفني، ومن ثم فأصبح يعتذر عن كافة الأعمال الفنية التي يشعر بأنها غير مناسبة له.