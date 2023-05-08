استشاري أمراض الدم تكشف سبب أنيميا البحر المتوسط وجهود الدولة للقضاء عليه

أكدت دكتورة رانيا عاشور، اسشتاري أمراض الدم ومنسق أمراض الدم بمديرية الصحة بالجيرة، أن مرض انيميا البحر المتوسط قد نشأ نتيجة الوراثة سواء من الأب أو الأم، مشيرة إلى أنه من ضمن أعراضه صعوبة في التنفس، لذا على الأم في تلك الحالة، التوجه بطفلها إلى الطبيب لسرعة تشخيص المرض والعلاج.

وقالت رانيا عاشور، خلال لقاء لها لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن هناك حالات لا تظهر الا مع وجود الطفل في المدرسة، وفي تلك الحالة المرض قد يكون صامت ولا تظهر عليه اي أعراض.



وتابعت اسشتاري أمراض الدم ومنسق أمراض الدم بمديرية الصحة بالجيرة، أن الدولة قامت بجهود كبيرة للكشف عن مرض أنيميا البحر المتوسط وأمراض الدم والأمراض الوراثية، سواء من خلال المباردة الرئاسية “للكشف عن أمراض الدم والسمنة والتقزم” لطلابنا بالمدارس، ويتم تشخيص المرض بالتفصيل وتقديم العلاج.

نقل هذا المرض لطفله في المستقبل

وأشار رانيا عاشور إلى أن هناك أيضا المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج هام لأنه يعمل على كشف جميع الأمراض وتقديم العلاج، لأن أي مقبل على الزواج قد يكون حامل للمرض ولكن يعيش حياته بشكل ططبيعي ولكن من الممكن أن يتسبب في نقل هذا المرض لطفله في المستقبل.