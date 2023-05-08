نجاة ابنته.. السياسي الروسي بريليبين يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتياله

كشف الكاتب الروسي البارز المؤيد للكرملين، زاخار بريليبين، تفاصيل جديدة بشأن حادث تفجير سيارته الذي وقع السبت الماضي وأسفر عن إصابته ومقتل صديقه ومساعده ألكسندر شوبين.

وقال القومي الروسي على تطبيق "تيليجرام"، إنه كان يقود سيارته وأن مساعده كان في مقعد الراكب عندما انفجرت القنبلة تحت عجلة مساعده.

وأضاف بريليبين أنه أوصل ابنته قبل الانفجار بخمس دقائق فقط، لافتًا "أقول للشياطين: لن تخيفوا أحداً. الله موجود.. سوف نفوز".

وفي وقت سابق، كشفت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، أن منفذ الهجوم على سيارة رئيس حزب روسيا العادلة زاخار بريلبين، اعترف بالعمل لصالح مخابرات أوكرانيا.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر حسابها على "تليجرام": "أثناء استجواب ألكسندر بيرمياكوف المشتبه به في محاولة اغتيال بريلبين اعترف بأنه تصرف بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وأضافت أن "المشتبه به أقرّ بأنه زرع عبوة ناسفة بالطريق الذي مرت عليه سيارة زاخار بريلبين ثم فجرها عن بعد، وهرب من مكان الحادث".

من جانبه، رفض جهاز الأمن الأوكراني، تأكيد أو نفي ضلوعه في تفجير سيارة الكاتب الروسي زاخار بريلبين.

وقال جهاز الأمن في أوكرانيا لوكالة الأنباء "أوكرينفورم"، إنه لا يمكنه تأكيد أو نفي تورطه في تفجير السيارة المفخخة الذي أصاب زاخار بريليبين.