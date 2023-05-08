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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير روسيا لدى لبنان: خطط الغرب لعزل موسكو محكوم عليها بالفشل

صدى البلد

أكد السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، أن خطط ومحاولات الغرب لعزل روسيا وإخضاع شعبها محكوم عليها بالفشل، مضيفا أن موسكو ستنجح في هزيمة الشر العالمي مرة أخرى.

وقال روداكوف- خلال احتفالات أقامتها الجالية الروسية في لبنان؛ بمناسبة عيد النصر- إن روسيا ستنجح في هزيمة الغرب، واصفا محاولات الغرب بـ "الشر العالمي" الذي رفع رأسه؛ لمناهضة السلم والأمن الدوليين والمساواة بين شعوب العالم.

في سياق منفصل، قال عباس جليموف المحلل السياسي وكاتب الخطابات السابق في الكرملين إن إذا خسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم، فإنه سيفقد أيضًا مصداقيته أمام شعبه، وسيؤثر ذلك على انتخابات 2024.

وأضاف المحلل السياسي -في تصريح أوردته صحيفة (بليك) السويسرية- "ستكون خيبة الأمل كبيرة لدرجة أنه لن يكون هناك سبب للتصويت له.. لن يكون هناك دليل أوضح على هزيمة بوتين أكثر من خسارة شبه جزيرة القرم.. تتزايد الهجمات على أهداف في سيفاستوبول ومدن القرم الأخرى، وهذا بدوره يقلق السكان، لن يتبقى أي شيء من (الاستراتيجي اللامع) كما يحب فلاديمير بوتين أن يقدم نفسه.. لماذا التصويت له إذا؟".

وتابع: "في الماضي، استبعد الخبراء استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم، حيث قامت روسيا بإعادة تسليحها منذ ضمها في عام 2014، لكن اليوم تتضاعف الهجمات على الأهداف العسكرية في شبه جزيرة القرم".

وتسأل جليموف: "هل تسعى أوكرانيا لاستعادة شبه الجزيرة في هجومها الكبير؟ إذا حدث ذلك فمن المؤكد إن الرئيس بوتين سيفقد الدعم الشعبي".

 

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