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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دافعين فلوس | تداول فيديو مثير لـ حسن شاكوش بعد أزمته

حسن شاكوش
حسن شاكوش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو سابق لمؤدى المهرجانات حسن شاكوش يكشف فيه عن تعرضه للسحر والأعمال.

وقال حسن شاكوش فى بث مباشر عبر حسابه بتطبيق انستجرام  :" أنا اتأذيت كتير وفي ناس كانت بتأذيني لدرجة الأذى اللي يموتني وكان بيتعمل لي أعمال بوقف الحال وبالشلل وأعمال أني أموت نفسي ، بس الحمد لله لأني قريب من ربنا ما حصليش حاجة، ومش شرط علشان قريب من ربنا أني أكون بصلي، لأن بقالى كتير جدًا مش بصلي.

وأضاف مطرب المهرجانات: ما كانش حد دريان بيا وأنا كراجل مطرب لو فيا هموم الدنيا كلها بطلع على المسرح يضحك ويرقص ويعمل كل حاجة علشان شغله وأكل عيشه وما ينفعش أدخل مشاكل خاصة في الشغل لأن الناس اللي جايبينك شغل ودافعين فلوس مالهمش دعوة بمشاكلك.

 أول تعليق من حسن شاكوش على أزمته مع زوجته 

خرج الفنان حسن شاكوش، عن صمته للرد على ما أثير من أنباء خلال الساعات الماضية حول اتهامه بطرد زوجته، وسرقتها.

وكتب حسن شاكوش من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “ مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصه دايما ناقصة والبيوت فيها اسرار واحنا بنخاف علي بنات الناس واتربينا علي كده وحق الرد بيقول ان دي لسة مراتي ميصحش اتكلم عنها حتي لو حصل ايه ، يمكن اهل بيتي وفريق عملي واقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده بس بما انها شاركت جمهوري بشئ جارح بالشكل ده كل اللي اقدر اقولوا الحمد الله علي نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله علي كل شئ”.

يذكر إنه بعد شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.

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