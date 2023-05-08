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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

صدى البلد

 واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات، اليوم، الاثنين، في البنوك العاملة بمصر.


وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري" و"مصر" سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

فاضل ساعات.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

للأسبوع الخامس.. استقرار أسعار الدولار فى مصر


وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" سجلت 33.87 جنيه للشراء و34.07 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.98 جنيه للشراء و34.18 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.97 جنيه للشراء و34.09 جنيه للبيع.


وبالنسبة للجنيه الإسترليني.. سجل ارتفاعا ما بين (2-20) قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.82 جنيه للشراء و39.03 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.95 جنيه للشراء و39.16 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 38.98 جنيه للشراء و39.11 جنيه للبيع.


وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.77 جنيه للشراء و100.71 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

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