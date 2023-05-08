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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 608 شاحنة و70 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 327 شاحنة و 52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 281  شاحنة و 18 سيارة. 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2100 طن بضائع و 280 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد  الميناء اليوم  لاستقبال السفينتين سينا وايلة بينما تغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( سفر / وصول ) للسفن الثلاث وهي  بريدج ، أيلة  وسينا.

 كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE1 فارغة متجهة إلي جدة.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1880 راكب بموانيها .
 

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