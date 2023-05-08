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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تتوعد بإجراءات حازمة ردًا على عقوبات أوروبا

علم الصين
علم الصين

لوحت بكين، اليوم الاثنين، باتخاذ "إجراءات حازمة" ردًا على فرض أي عقوبات أوروبية على شركات صينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سينتهك الثقة والتعاون بين أوروبا والصين إذا تم فرض عقوبات على الشركات الصينية بزعم أنها تساعد روسيا.

وأضاف وين بين للصحفيين: "إذا كانت التقارير ذات الصلة صحيحة، فقد ينتهك الجانب الأوروبي بشكل خطير الثقة والتعاون مع الصين، ويؤدي إلى تفاقم الانقسام والمواجهة في العالم".

وشدّد على أن الصين تحث الجانب الأوروبي على "عدم اتباع المسار الخاطئ، وإلا فإن الصين ستحمي بكل تأكيد حقوقها ومصالحها المشروعة".

وكانت تقارير كشفت أن الاتحاد الأوروبي سيقوم للمرة الأولى بفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تدعم روسيا على خلفية الغزو في أوكرانيا.

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