مصرع سيدة دهسها ميكروباص خلال عبورها الطريق بالظاهر

لقيت سيدة مصرعها بعد أن دهسها سائق سيارة ميكروباص حال عبورها الطريق بمنطقة الظاهر ، ولاذ بالهرب، و تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبطه .

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي قسم شرطة الظاهر بلاغاً بمصرع سيدة بعد أن اصطدمت بها سيارة مجهولة حال عبورها الطريق بدائرة القسم ، مما نتج عنه إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والتى أدت لوفاتها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة مرتكبة الحادث وتبين أنها سيارة ميكروباص ملك سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وأنه وراء إرتكاب الواقعة تم استهدافه وضبطه ، حال استقلاله السيارة المتسببة فى الحادث .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدى الأهالي عليه ومسائلته قانونياً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.