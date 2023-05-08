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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سري الدين: البابل شيت في كليات الحقوق جريمة.. ولابد من بروتوكولات للتعليم المستمر

النائب هاني سري
النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ

هاجم النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ، منظومة التعليم المستحدثة بكليات الحقوق ، مؤكدا بأن مايحدث في امتحانات البابل شيت بكليات الحقوق جريمه ، في حق كلية الحقوق لان الطالب بيتخرج لايستطيع التعبير عن نفسة لافتقادة للابداع وغيرها.

واضاف سري الدين خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدمه من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، عن استيضاح سياسة حكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بشأن آليات تفعيل تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني ، بان هذه الوظائف النيابة العامه والمحاماه وغيرها تحتاج للكلمة والقدره علي التعبير ، وبما الطالب لايستطيع ان يكتب مقالة سطرين وهناك خطورة كبيرة علي الطلاب من البابل شيت خاصة ان اللوائح لاتلزمه ولم نشاهد نظام البابل شيت في اي دولة علي مستوي العالم لا في امريكا ولا أوروبا.

وطالب سري الدين ان يعاد النظر فيها للابتكار والتاهيل اللوائح وغيرها تؤخذ بعين الاعتبار لان الخطابه اختفت والابداع اختفي.

وشدد سري الدين علي انه لابد ان يكون هناك بروتوكولات للتعليم المستمر نحن نفتقد الي التعلم المستمر خاصة في الطب والهندسة ضمن الاستراتيجيه لرفع الكفاءات والتاهيل وزيارد علي القدره علي التخصص والابتكار.

منظومة التعليم المستحدثة كليات الحقوق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النائب هاني سري الدين

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