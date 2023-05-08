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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المحامين : أعلنا من اليوم الأول رفضنا للتسجيل بالفاتورة الإلكترونية

نقيب المحامين
نقيب المحامين

قال نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، إننا منذ اليوم الأول أعلنا، وما زلنا نعلن حتى اليوم أنه لا تسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى تمسكه وأعضاء المجلس، والنقباء الفرعيين، وكل المحامين بهذا الرأي الذي يرفض التسجيل.  

وأضاف نقيب المحامين، أنه عندما بدأت الإحتجاجات وكانت عامل مساعد، نتقدم بالشكر للجمعية العمومية عليه، لكن المشكلة كانت في عدم التنسيق، قائلًا: «أقول لمن طالبني بالوقوف في الاحتجاجات أمام النقابة، هل يستقيم أن أقف للتظاهر وبعدها أذهب للتفاوض؟ أنا شريك المحامي في الضرر الواقع عليه من الضرائب، ولا يصح الاحتجاج لمجرد الاحتجاج فقط، بل يجب أن يكون هناك وقفة للتفاوض، ومالا يدرك كله لا يترك كله».

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