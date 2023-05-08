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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيثم سعيد يطرح أحدث أغانيه بعنوان "بعلنها"

صدى البلد

طرح المطرب هيثم سعيد أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل إسم "بعلنها" من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب وتوزيع محمد ياسر وإخراج فادى حداد، وتقول كلمات الأغنية :
انا بعلنها رسميا انا إستسلمت 
واوقع ليكي إن كلامي ده من القلب 
بجيب سيرتك سواء ساكت او إتكلمت 
قانون العشق مابتكرهشي لو بتحب

وبعلنها..
بدونك عشت بالعافية 
ف قلبي مفيش حتت دافية 
ما تسمحي ليا بالفرصة 
عشان تبقي النفوس صافية

وبعلنها..
بدونك عيشت بالعافية 
ف قلبي مفيش حتت دافية
وبحلفلك لا يوم هنسى
خدي الضمانات بقى الكافية

ومش عيب إن أنا أغلط عيب أتمادى
رجوعك ليا دة قضية وحلم كبير 
ومشتاقلك وبشتاقلك وبزيادة
يا ريت قلبك يكون يا حبيبتي محضر خير

من ناحية أخرى طرح هيثم سعيد مؤخرًا أحدث كليباته والتي تحمل اسم "بصوت مصري" إهداء لمصر وشعبها، حيث تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في نيل القناطر، وهى من كلمات محمد حسن معوض وألحان عمرو صفاء وتوزيع عمر إسماعيل مكس وماستر عمار خاطر ومن إخراج بتول عرفة.

وطرح المطرب هيثم سعيد مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "حلوة عنيه"، على "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وقام بتصويرها وسط المناظر الطبيعية في لبنان وقام المخرج فادى حداد بتركيز العمل على روح المغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة.

هيثم سعيد المطرب هيثم سعيد بعلنها سامر أبو طالب توزيع محمد ياسر

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