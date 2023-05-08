المحامين تنظم دورة في النظام القانوني لحماية العلامات التجارية

تنظم لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين، بالتعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية، دورة في النظام القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 18 من مايو الجاري، في تمام الساعة الثانية عصراً بقاعة نادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتعقد الدورة تحت إشراف عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، وأبو بكر الضوة الأمين العام المساعد، ومحمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الشباب، وبتنسيق من : شريف منطاوي، خالد السني، أحمد اللويزي، المحامون.

تأتي الدورة تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين المعهد القومي للملكية الفكرية ونقابة المحامين، ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور ياسر محمد جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، على أن يحصل المشارك في الدورة على شهادة معتمدة من النقابة العامة للمحامين.